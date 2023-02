Marianna Schreiber już w wojsku. Tak wygląda w mundurze [ZOBACZ]

Nie do wiary, co reklamuje partnerka Tomasza Lisa! Wideo w sieci

Marianna Schreiber jest już w Jednostce Wojskowej nr 14 przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. Założycielka partii Mam Dość 2023 pokazała zdjęcie w mundurze. Wcześniej w mediach społecznościowych pokazała czym karmią ją w wojsku. Obiad był naprawdę zacny. Późnym wieczorem żona ministra rządu Mateusza Morawieckiego opublikowała zdjęcie w mundurze, które okrasiła wpisem o "oraniu".

- Niech ten uśmiech Was nie zmyli. To poker face. Dawno tak mnie nikt nie „orał”. Może dam radę?… Proszę o gromy wsparcia. Służyć Ojczyźnie piękna rzecz, ale jaka ciężka - napisała Schreiber.

Tuż przed pójściem do wojska umieściła materiał, na którym się popłakała, mówiąc o rozłące ze swoją córką Patrycją. - To nie jest słabością przyznać się do tego, że ktoś się czegoś boi. Może się tak zdarzyć, że zrezygnuję, bo nie dam rady, bo nie jesteśmy ze stali. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy ma inne uczucia i inaczej przeżywa różne sytuacje – mówiła.

