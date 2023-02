Marianna Schreiber we łzach mówi o rozłące z córką! „Nie dam rady”

Marianna Schreiber już 20 lutego rozpoczyna swoją dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Dzień przed tym wydarzeniem dodała na swój profil na Instagramie poruszające wideo, gdzie podziękowała wszystkim obserwatorom za wsparcie, jakie od niech otrzymuje. – Chciałam wam podziękować za całe wsparcie, za to, że jestem taką szczęściarą, że was mam. Za wszystkie słowa, wszystkie nagrania, wszystkie filmy, które do mnie wysyłacie. To, że oferujecie mi swoją pomoc 24 na dobę, że mogę do was zadzwonić. Jesteście po prostu niesamowici – mówiła. Marianna Schreiber powiedziała też o towarzyszących jej emocjach. Otwarcie przyznała, że się boi i nie wie, czy zdoła dokończyć 28 dni służb. - Chciałam powiedzieć, że to nie jest słabością przyznać się do tego, że ktoś się czegoś boi. Że może tak się zdarzyć, że zrezygnuję, bo nie dam rady. Bo nie jesteśmy ze stali. Jesteśmy tylko ludźmi każdy ma inne uczucia i inaczej przeżywa różne sytuacje – wyznała. Najtrudniejsza dla Marianny Schreiber jest jednak długa rozłąka z ukochaną córką. - Najbardziej boli mnie rozłąka z dzieckiem i nawet jak o tym myślę chce mi się płakać. Nie wiem, nie mam pojęcia jak ja przeżyję rozłąkę z córką na taki długi czas. Myślę, że każdej matce byłoby bardzo ciężko – opowiadała, ledwo powstrzymując łzy. Na koniec obiecała, że w miarę możliwości postara się dokumentować swoją służbę w mediach społecznościowych.

