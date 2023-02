Marianna Schreiber wyznała, ile waży. BMI jest niepokojące!

Marianna Schreiber chętne odpowiada na pytania zadane przez fanów na Instagramie. Zawsze jest powalająco szczera i mówi wprost na każdy temat. Tak samo jest w przypadku bardzo osobistych pytań, nawet tych dotyczących wagi. Wiele kobiet zapewne nie chciałoby zdradzać takiej tajemnicy, ale dla Marianny Schreiber to nie problem. Zapytana, co zrobiła, ze ma obecnie taką figurę i czy od razu po porodzie tak wyglądała, odpowiedziała bardzo szczerze. - A skąd. Ja miałam cesarskie cięcie wic tym bardziej było mi trudno wrócić do formy sprzed ciąży. Chociaż szczerze mówiąc przed ciążą miałam 10 kg więcej czyli 62 kg. W ciąży przytyłam do 70 kg – stwierdziła Marianna Schreiber.

Ile waży Marianna Schreiber?

Przy okazji Marianna Schreiber zdradziła, ile teraz waży. - Teraz mam 51/52 kg, ale przez cały rok po ciąży było mi bardzo ciężko. Po cesarce też nie można przez pół roku ćwiczyć, dźwigać itd. Ćwiczenia później, dieta – udało się – napisała. Według BMI, przy wzroście 176 cm i wadze 52 kg żona polityka cierpi na niedowagę! Taki wynik może niepokoić, ale warto pamiętać, że każdy jest inny i do kwestii wagi trzeba podchodzić indywidualnie. Najważniejsze jest w końcu zdrowie, a nie BMI. Nie należy też nikomu wypominać, że wygląda źle! A Marianna Schreiber czuje dobrze w swoim ciele.

