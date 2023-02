Schreiber i Marszał razem na basenie! Wzięli ze sobą specjalne zabawki

Marianna Schreiber wystawiła na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspólne pływanie w basenie. Nie spodziewała się jednak, że wygra ją słynący z ciętego humoru Michał Marszał. Jak sama przyznała na jednym ze swoich InstaStories, spotkanie bardzo ją stresowało. Choć na obiecaną relację live trzeba było trochę poczekać, zgromadziła ponad 12 tysięcy widzów, którzy zadawali na czacie pytania. Michał Marszał czytał je Mariannie Schreiber, a ona odpowiadała. Potem zrobili przerwę, by wspólnie popływać, a potem znów mają się połączyć na żywo z widzami. Wcześniej pokazali zabawki, jakie ze sobą zabrali. Marianna wzięła żółtą gumowa kaczuszkę i lalkę Barbie w stroju syreny. Z kolei Michał Marszał zadbał o dmuchanego flaminga, gogle i rurkę do nurkowania oraz zabawne kąpielówki. Widać, że oboje podeszli do spotkania z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie! W naszej galerii możecie zobaczyć, jak się wystroili.

