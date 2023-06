Marianna Schreiber zaczepiona na ulicy przez obcego mężczyznę! Chciał od niej jednego

Politycy korzystają z wiosennej aury i ruszają w Polskę. Jedni stawiają na marsze i wiece, jak choćby Donald Tusk, inni na spotkania z bardziej luźną atmosferą. Przoduje w tym Sławomir Mentzen, który zaprasza na piwo. Podobnym tropem chce też ruszyć Marianna Schreiber, która od lipca zaczyna cykl spotkań pod hasłem "LODY i PIWO z Marianną Schreiber", rozmowy mają się odbywać nad Wisłą. I chociaż do pierwszego spotkania zostało jeszcze sporo czasu, to już są pierwsi chętni na darmowe lody. Schreiber opisała, jak zaczepił ją nieznajomy mężczyzna, pan Szymon. Wszystko działo się przy jej córeczce, gdy obie stały w kolejce po lody: - Podszedł do mnie, gdy stałam z córką w kolejce po lody i mówi: Niestety nie będzie mnie 1 lipca na PIWIE i LODACH z Marianną, ale może zdjęcie na pamiątkę? Okazało się, że nieznajomy jest funkcjonariuszem policji: - Pan Szymon w rozmowie powiedział mi, że jest policjantem. Wszystkiego dobrego Panie Szymonie! Do zobaczenia kochani 1 lipca w Warszawie na schodkach nad Wisłą.

