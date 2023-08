Marianna Schreiber zapozwała w kusej sukience z ogromnym dekoltem! Ludzie nie wytrzymali. Posypały się gromy

Marianna Schreiber jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Swoją obecnością w nich zgromadziła wokół siebie wielu fanów, którzy ją wspierają, w tym co robi. Dzięki społecznościówkom fani mogą śledzi, co słychać u Schreiber. Głównie pokazuje ona jak spędza czas z córką, której zapewnia wiele ciekawych aktywności. Schreiber często też odnosi się do aktualnych wydarzeń ze świata polityki czy rozrywki i je komentuje. Pokazuje też na zdjęciach i nagraniach, gdzie przebywa. I tak niedawno można było zobaczyć, jak wraz z najbliższymi spędzała czas na rajskich wakacjach. Celebrytka podkreśla też, że ważne są dnia niej tradycyjne wartości i wiara. Dlatego nie opuszcza nabożeństw w czasie najważniejszych świąt kościelnych. W sobotę w kościele katolickim obchodzi się święto Matki Boskiej Częstochowskiej, więc i Marianna Schreiber ruszyła do kościoła. W sieci pojawiło się jej zdjęcie sprzed świątyni z opisem, który dodała: - Zawsze korzystając z wakacji i tego, że jest czas wolny nie oddaję się tylko odpoczynkowi ale również staram się aktywnie dbać o sferę duchową. Dzięki temu mam okazję odkrywać takie miejsca jak ten Kościół Na Wodzie w Zwierzyńcu. Obchodzimy dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. To tutaj właśnie zaniosłam modlitwy za nas wszystkich oraz za naszą Polskę - napisała Marianna Schreiber.

Jednak bardziej od jej wpisu internauci zwrócili uwagę na jej ubranie. Schreiber do kościoła wybrała się w bardzo krótkiej sukieneczce z dłuższymi rękawami, ale też z głębokim dekoltem. To rozjuszyło internautów. W komentarzach rozpętała się burza: - Nie wstyd pani w takim stroju chodzić do kościoła? Papież Polak się w grobie przewraca!; Czy ten strój jest stosowny do kościoła?; W takim stroju do kościoła?; Jakoś taki outfit nie współgra z uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Nie wydaje się pani?!?

