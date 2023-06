Marta Kaczyńska nie jest typem zapalonej internautki, która cały czas publikuje w sieci swoje zdjęcia i dzieli się tym, co aktualnie robi. Daleko jej do tych internautek, które wciąż publikują nowe posty, jednak jeśli ma ku temu okazje to robi to w wyjątkowy sposób. Zwykle wstawia zdjęcia rodziców, przypomina rocznicowe posty albo podaje dalej linki do teksów z opisem poczynań władzy albo konkretnie jej ukochanego stryja Jarosława Kaczyńskiego, przez co pokazuje, że go wspiera. Jednak, czasem decyduje się na wstawienie w mediach społecznościowych kilku słów od serca. Tak było ostatnio. Marta Kaczyńska w czwartek 22 czerwca obchodziła urodziny. Córka Lecha i Marii Kaczyńskich skończyła 43 lata. Najwyraźniej dostała moc pozdrowień i życzeń od fanów, którzy doskonale wiedzą, kiedy ich ulubiona felietonistka świętuje urodziny. Marta Kaczyński ostatnio nie publikowała tak osobistych wpisów, aż o teraz! Zdecydowała się na ten krok, by podziękować za wszelkie wyrazy sympatii i przekazane życzenia.

Marta Kaczyńska przerwała milczenie! Ważny powód. Łzy napływają do oczu

Marta Kaczyńska zdecydowała, że z okazji urodzin musi odpowiedzieć na wiadomość, które do niej trafiły tego dnia. Opublikowała na Facebooku wpis pełen pięknych słów, które skierowała do tych, którzy składali jej życzenia: - Kochani, dziękuję, że o mnie pamiętacie. Dziękuję za Wszystkie życzenia! Bardzo mi miło! Pozdrawiam serdecznie, Dobrego dnia! - takie słowa po prostu roztapiają serce i sprawiają, że łzy wzruszenia pojawią się w oczach każdego, kto je odczyta. Na pewno Kaczyńska zachowa wszelkie życzenia od fanów w swoim sercu na kolejne lata. Dodatkowo do wpisu dodała swoje zdjęcia z dzieciństwa, trzeba przyznać, że była uroczym maluchem.