Marta Nawrocka z torebką polskiej marki! „To najlepszy look tej jesieni” – chwali Jacob Dali

Weronika Fakhriddinova
2025-09-13 18:43

Tak Marta Nawrocka promuje polską modę. Torebka, którą wybrała, to prawdziwy bestseller jesieni. Wybrała model polskiej marki Chylak i zachwyciła stylizacją. Pierwsza Dama nie tylko wspiera polskich projektantów, ale też podąża za trendami. – Czarna kopertówka na łańcuszku to gorący hit tej jesieni – komentuje Jacob Daniel Dali, który chwali sportowo-elegancki look żony prezydenta.

  • Pierwsza Dama postawiła na jasnofioletową marynarkę, granatową bluzkę i czarne spodnie
  • Największe emocje wzbudziła czarna torebka na łańcuszku zbliżona do modelu Chylak – Made in Poland
  • Jacob Daniel Dali Nawrocka chwali jej sportowo-elegancki look: „To gorący hit tej jesieni”
  • Hipotetyczna cena takiej torebki to około 1500–1900 zł, w zależności od wykończenia

Aktywny dzień i ważne spotkania

12 września Marta Nawrocka odwiedziła Klubokawiarnię „Pożyteczna”, gdzie spotkała się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

– Klubokawiarnia Pożyteczna to miejsce, które łączy w sobie ciepłą atmosferę, pyszną kawę i inicjatywy społeczne. To tu osoby z niepełnosprawnością mają swoją przestrzeń na realizację marzeń, pasji i nawiązywanie nowych relacji. Mimo deszczowej pogody za oknem, zdecydowanie słońce jest tutaj – napisała na Instagramie.

Później udała się na wywiadówkę w szkole córki, Kasi. Dzień był intensywny, więc pierwsza dama postawiła na wygodę połączoną z elegancją.

Torebka Chylak – modowy strzał w dziesiątkę

Najwięcej komentarzy wzbudziła czarna torebka na łańcuszku, która uzupełniała stylizację Marty Nawrockiej. To model zbliżony do Chylak – Made in Poland, jednej z najmodniejszych polskich marek. Hipotetycznie taki model kosztuje około 1 500–1 900 zł w zależności od wersji.

Marta Nawrocka zastosowała color blocking! Takiej marynarki nie miała nawet Agata Duda

– Marta Nawrocka nie tylko wspiera polskie marki, ale również podąża za najnowszymi trendami w modzie. Czarna kopertówka na długim łańcuszkowym pasku to gorący hit modowy na tę jesień. Styl pierwszej damy zdecydowanie jest sportowo-elegancki. Po raz pierwszy w historii Rzeczypospolitej Polskiej pierwsza dama prezentuje się w takim stylu – podkreśla projektant mody i stylista Jacob Daniel Dali w rozmowie z Super Expressem.

Look, który inspiruje

Jasnofioletowa marynarka z rozszerzanymi rękawami, granatowa bluzka i czarne spodnie-dzwony stworzyły modny zestaw na jesień. Internauci chwalą pierwszą damę za świeże, nowoczesne podejście do stylu i wybór polskich projektantów.

Coraz częściej internauci i komentatorzy mody zauważają, że Marta Nawrocka staje się ikoną stylu. Jej sportowo-eleganckie stylizacje pokazują, że można łączyć klasykę z nowoczesnymi trendami, nie rezygnując z wygody. Jej wybory, od polskich marek po odważniejsze kroje marynarek, inspirują i podkreślają, że rola pierwszej damy to dziś także wyznaczanie trendów i promowanie rodzimych projektantów.

