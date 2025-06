Memy o wyborach prezydenckich 2025. Internauci komentują wyniki drugiej tury

Wybory prezydenckie 2025, druga tura - poznaliśmy wyniki exit poll. Jedni się cieszą i świętują zwycięstwo, inni rozpaczają próbując pogodzić się z porażką. Humor odgrywa istotną rolę w sposobie, w jaki społeczeństwo postrzega politykę. W tegorocznej kampanii wyborczej internetowa satyra stała się jednym z narzędzi komentowania wydarzeń i decyzji polityków. Gdy tylko zakończyła się cisza wyborcza i ogłoszono wyniki exit poll, media społecznościowe zalała fala memów. Wybraliśmy najciekawsze z nich: dotyczące I oraz II tury wyborów prezydenckich.

Z pierwszych sondażowych danych wynika EXIT POLL, że drugą turę wyborów minimalnie wygrał Rafał Trzaskowski zdobywając 50,3 proc. głosów. Pokonał Karola Nawrockiego, który uzyskał wynik 49,7 proc. - Drodzy Państwo zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze na żyletki - powiedział zaraz po ogłoszeniu wyniku wyborów Rafał Trzaskowski. - Dokładnie tak jak mówiłem, od samego początku, od kiedy zaczęliśmy kampanię w całej kampanii wyborczej. Mówiłem państwu, że będzie bardzo blisko, że każdy głos będzie się liczył. I chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim Polkom i Polakom za oddane na mnie głos. Dziękuję wam bardzo. Chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach.Wielkie, wielkie podziękowania.

Rafał Trzaskowski ma 53 lata, urodził się 17 stycznia 1972 roku w Warszawie. W stolicy kończył szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące. W Warszawie Rafał Trzaskowski zdobył także wyższe wykształcenie: ukończył stosunki międzynarodowe, filologię angielską oraz studia europejskie. Od 2018 roku jest prezydentem Warszawy, gdy w 2018 roku zastąpił Hannę Gronkiewicz-Walt. W 2020 roku wystartował w wyborach na prezydenta Polski. Przegrał w drugiej turze z Andrzejem Dudą.

