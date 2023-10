Tak szykuje się na wybory

Michał Wójcik szlifuje formę w parku i rozmawia z łabędziami

Wybory tuż-tuż i politycy dają z siebie wszystko, by zawalczyć o każdy głos oddany 15 października. Minister Michał Wójcik ruszył w trasę w swoim okręgu katowickim, skąd startuje z listy PiS do Sejmu. Ale nie samą polityką człowiek żyje. Trzeba też czasem podładować akumulatory, a gdzie lepiej jak nie na łonie natury? Podpatrzyliśmy, jak minister łapie kondycję na siłowni pod chmurką i... rozmawia z łabędziami. Warto to zobaczyć!