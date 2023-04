i Autor: instagram

Zgrzeczniała?

Monika Miller w krótkich włosach! Powalająca metamorfoza

Monika Miller dała się poznać jako osoba, która zdecydowanie nie boi się eksperymentów ze swoim wyglądem. Co jakiś czas zaskakuje fanów kolejną zmianą, czy to fryzury czy to pokazując się w odważnych stylizacjach. Musieli być zdziwieni, gdy teraz zaprezentowała się w krótkiej i grzecznej fryzurce!