Monika Olejnik otworzyła się i powiedziała o Grześku! Tęskni... "Piękny czas"

Monika Olejnik nieustannie toczy wojnę na słowa z różnymi politykami. W wolnych chwilach z kolei dba o formę i - dlatego - mimo upływu lat - ciągle wygląda doskonale, a na plaży trudno od niej oderwać wzrok. Szczególnie od perfekcyjnie wyrzeźbionego brzucha. Gwiazda TVN jest także miłośniczką dobrej muzyki. O tym, co łączyło ją z Grzegorzem Ciechowskim, niespodziewanie wyjawiła pod wpisem Ralpha Kamińskiego na Facebooku. - Wczoraj w Toruniu Ania i Wojtek Skrobiszewscy po koncercie zaprosili nas do swojego domu - gdzie mogliśmy obejrzeć pamiątki po legendarnym Grzegorzu Ciechowskim, m. in. rękopisy słynnych tekstów. Ciarki i wielki zaszczyt. Nie mogłem usnąć z wrażenia! Dziękuję. Obywatel Miłość - napisał podekscytowany muzyk. Reakcja Moniki Olejnik wiele osób mogła zaskoczyć. Dziennikarka TVN wprost napisała o tęsknocie. - Pamiętam Grześka. Koncerty, rozmowy, piękny czas. Miał wyjątkowy talent. Tęsknię za jego twórczością - wyznała Monika Olejnik. Zrobiło się sentymentalnie...

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniła się Monika Olejnik