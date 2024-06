Monika Olejnik szczerze o swojej chorobie. "Koszmarny ból"

Szok, to mało powiedziane

Ekspert spojrzał na suknię ślubną Moniki Miller! Ma do powiedzenia tylko jedno

Z kim Hanna Lis ma dzieci? To żaden z jej byłych mężów! Dziennikarka była w związku z tajemniczym mężczyzną

Monika Olejnik słynie ze swoich ostrych wypowiedzi i nieustępliwych pytań, jakimi zasypuje polityków wszystkich frakcji w "Kropce nad i". Z kolei w swoich mediach społecznościowych pokazywała się jako entuzjastka sportu, podróży oraz szeroko pojętej kultury.

W połowie maja 2024 roku zaskoczyła swoich fanów, informując o swoich zmaganiach z chorobą nowotworową. Wiadomość przekazała już po tym, jak przeszła operację związaną z rakiem. - Po operacji jest lepiej, podejmuje nowe wyzwania i czuję się dobrze - napisała wówczas na Instagramie.

Dziennikarka cały czas była aktywna w sieci oraz nadal prowadziła swój program. Unikała także mówienia o chorobie. Teraz jednak postanowiła opowiedzieć o tym, jak wygląda jej powrót do zdrowia.

- Dzisiaj pierwszy po operacji „trening - marszobieg. Biegnę, biegnę. Kiedyś zaczynałam dzień od 10 km biegu, ale dzisiaj ten jeden kilometr sprawił mi wiele radości - czytamy na Instagramie.

Dodała także kilka zdjęć w sportowym stroju, w którym ćwiczy na świeżym powietrzu. Bieg to jednak nie jedyny trening, jaki obecnie wykonuje.

- Niezależnie codziennie trenuje - wykonuje specjalistyczne ćwiczenia, bardzo ważne w leczeniu po operacji onkologicznej - dodała.

Monika Olejnik podziękowała także fanom za wsparcie i mnóstwo ciepłych wiadomości, jakie otrzymała po ujawnieniu informacji o nowotworze.

- Kochani, dziękuję za wsparcie, ciepłe słowa, fantastyczną energię. Przepraszam, ale nie jestem w stanie każdemu z Was odpowiedzieć i podziękować osobiście. Tylko w pierwszym tygodniu po operacji otrzymałam od Was ponad 30 tysięcy ważnych i pięknych wiadomości. Bardzo mi pomogliście wytrzymać ten koszmarny ból! To wspaniałe uczucie, kiedy czytam, że zapisaliście się na badania. Z przyjemnością powtórzę raz jeszcze: proszę, badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach - zaapelowała.

Dziennikarka podkreśliła, że profilaktyka jest bardzo ważna i nie można się bać zadawać pytań lekarzom. Zapewniła, ze wszyscy będą szczęśliwsi, jeśli będą regularnie sprawdzać swoje zdrowie. W swoim poście podziękowała także lekarzom i kolegom z pracy.

- Specjalne podziękowania dla lekarzy, pielęgniarek, diagnostów i wszystkich pracowników ochrony zdrowia, których spotkałam w ostatnich miesiącach. Wielkie Dzięki dla fantastycznych przyjaciół z TVN24 i TVN - napisała prezenterka.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Monika Olejnik:

Sonda Oglądasz "Kropkę nad i"? Tak, regularnie Często Rzadko Nigdy