Piotr Gembarowski całkowicie zniknął z telewizji! Rozmowa z Krzaklewskim była gwoździem do trumny

CO U NIEGO SŁYCHAĆ?

Tak Lech Kaczyński zwracał się do żony w czterech ścianach. Prawda wyszła na jaw po latach

Monika Olejnik jest babcią na pełen etat i nie zapomina o swoich wnukach. Oprócz Jeremiego ma jeszcze 4-letnią wnuczkę Jagnę. To dzieci jej jedynego syna, Jerzego Wasowskiego (37 l.) i jego żony Julii (ślub w czerwcu 2013 roku). Przypomnijmy, że dziennikarka syna ma z poprzedniego związku, z byłym mężem, którego poznała jeszcze w czasie pracy w Programie III Polskiego Radia. Jest nim satyryk Grzegorz Wasowski (73 l.), znany z programów "Za chwilkę dalszy ciąg programu" i "KOC, czyli Komiczny Odcinek Cykliczny" oraz występów w T-raperach znad Wisły. Wasowski to z kolei syn twórcy Kabaretu Starszych Panów, Jerzego Wasowskiego (+71 l.) i jego żony, aktorki Marii Janeckiej (+84 l.), tej która podkładała głos Jackowi granego przez Lecha Kaczyńskiego (+60 l.) w "O dwóch takich co ukradli księżyc".

- Kochani przyjaźni, pięknego czasu świątecznego i pokoju❤️ dla ludzi wszelkich wyznań #christmas Dziękuję za wszystkie #życzenia - napisała w pierwszym poście. - Święta rowelove😍 #pokoju i #miłości Dzielmy się proszę szczęściem, jak już je znajdziemy - dodała w kolejnym, w którym umieściła także zdjęcia z partnerem i wnukiem.