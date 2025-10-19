Mateusz Morawiecki świętował 14. urodziny adoptowanej córki, Magdaleny, dzieląc się wzruszającym wpisem i zdjęciem tortu na Facebooku.

Były premier ma czworo dzieci: dwoje biologicznych (Jeremiasz i Aleksandra) oraz dwoje adoptowanych (Magdalena i Ignacy), co pokazuje jego zaangażowanie w życie rodzinne.

Magdalena otrzymała imię po zmarłej siostrze Morawieckiego, co podkreśla głębokie więzi i pamięć w rodzinie.

Artykuł ukazuje ludzką twarz polityka, który mimo kariery politycznej priorytetowo traktuje rodzinę, co koresponduje z prorodzinnymi programami PiS, takimi jak 500+ (obecnie 800+).

Były premier Polski Mateusz Morawiecki, znany z aktywności w polityce, pokazuje również swoją ludzką twarz, dzieląc się momentami z życia rodzinnego. Na jego profilach w mediach społecznościowych pojawił się wpis poświęcony 14. urodzinom jego adoptowanej córki. Radosne wydarzenie zostało uczczone podwójnym tortem ozdobionym truskawkami i bezami, uformowanym w kształt cyfr "14".

W swoim wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki napisał: "jeszcze 4 lata do osiemnastki". Te słowa, pełne ojcowskiej czułości, spotkały się z ciepłym przyjęciem internautów, którzy w komentarzach składali życzenia urodzinowe i wyrażali podziw dla rodzinnego ciepła, jakie emanuje z tej okazji.

Rodzina Morawieckich: biologiczne i adoptowane dzieci

Mateusz Morawiecki wraz z żoną Iwoną tworzą dużą i kochającą się rodzinę. Mają dwoje biologicznych dzieci: syna Jeremiasza i córkę Aleksandrę, która w zeszłym roku stanęła na ślubnym kobiercu. Do rodziny należą również młodsze dzieci, które już są nastolatkami Magdalena i Ignacy.

Co ciekawe, w jednym z wywiadów Morawiecki wyznał, że córka Magda otrzymała imię po jego nieżyjącej siostrze Magdalenie, co dodaje tej rodzinnej historii jeszcze głębszego wymiaru. To piękny gest upamiętniający bliską osobę i podkreślający więzi rodzinne.

Życie prywatne w cieniu polityki

Premier Mateusz Morawiecki, mimo napiętego grafiku związanego z pełnieniem funkcji publicznej, zawsze stara się znaleźć czas dla rodziny. Wspólne świętowanie urodzin, wyjazdy i codzienne rozmowy są dla niego niezwykle ważne.

Mateusz Morawiecki był premierem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Partia ta wprowadziła kluczowe prorodzinne programy. To Prawo i Sprawiedliwość, kiedy to na czele rządu stała Beata Szydło, wprowadziło program Rodzina 500 plus, popularnie nazywanym 500 zł na dziecko. Po okresie gigantycznej bliskiej 20 proc. inflacji, stawkę tę już za rządów Donalda Tuska podwyższono do 800 zł na dziecko. Rząd PiS wprowadził także 13. i 14. emeryturę, która to miały poprawić życie starszego pokolenia Polaków.

