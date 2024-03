Morawiecki pojawił się na konferencji PiS. Smutny widok. Wciąż ma kłopoty z chodzeniem [ZDJĘCIA]

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało wydarzenie specjalne, w czasie którego odniesiono się do 100 dni rządów Donalda Tuska. Jak pamiętamy rząd został zaprzysiężony 13 grudnia i za kilka dni minie właśnie pierwsze sto dni nowej władzy, która do wyborów parlamentarnych szła pod hasłem "Sto konkretów na sto dni". PiS postanowił rozliczyć rządzących. - Demokracja jest systemem opartym na zaufaniu, na dotrzymywaniu słowa. Aspiranci do władzy przedstawiają swoje programy, swoje obietnice i następnie, jeżeli uzyskują poparcie społeczne i wykonują te obietnice, a nawet rozszerzają ten program, to można powiedzieć, że rzeczywiście mechanizm demokratyczny działa w sposób prawidłowy. No ale jeżeli tego nie czynią, jeżeli zapowiadają coś, o czym z góry wiedzą, że to jest nie do zrealizowania, to wtedy mamy do czynienia z operacją manipulacyjną. To jest po prostu próba wprowadzania społeczeństwa w błąd dla uzyskania celów, o których społeczeństwo, obywatele nie są informowani. No bo jedynym celem tego rodzaju akcji jest uzyskanie głosów - grzmiał w swoim wystąpieniu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Do zabrania głosy zaproszeni zostali też zaproszeni byli premierzy z PiS: Beata Szydło i Mateusz Morawiecki. Jak wiadomo jakiś czas temu Morawiecki złamał nogę. Nie było to bardzo skomplikowane złamanie, ale były premier do tej pory musi chodzić o kulach. Nie inaczej było w czasie spotkania PiS. Morawiecki wszedł na scenę, która była lekko podwyższona, sprawnie, nie skorzystał z niczyjej pomocy.

NIŻEJ ZDJĘCIA POKAZUJĄCE, JAK MORAWIECKI RADZI SOBIE CHODZĄCA O KULACH

Express Biedrzyckiej - Włodzimierz CIMOSZEWICZ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.