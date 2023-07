i Autor: Marcin Gadomski / SE

Na budynku kościoła zawisła ogromna flaga tęczowa flaga. Robert Biedroń w euforii

Robert Biedroń pokazał w mediach społecznościowych zdjęcie starego kościoła. To, co zwraca uwagę to potężna tęczowa flaga zawieszona na przedzie kościoła. Biedroń jest zachwycony.