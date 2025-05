Najlepsze memy z Adrianem Zandbergiem! O co chodzi z "potężnym Duńczykiem"?

Magdalena Biejat ma znaną mamę. To świetna specjalistka w swoim fachu

Adrian Zandberg stosunkowo późno ogłosił swój start w wyborach prezydenckich, ale zdecydowanie nie próżnował w czasie kampanii wyborczej. Postawił na niekonwencjonalną metodę dotarcia do wyborców i transmitował na żywo, jak gra w gry na platformie streamingowej Twitch. Można było zobaczyć między innymi jak gra w Dark Souls III, Heros III czy Minecrafta, a przy okazji odpowiadał na zadawane na czacie pytania. Trzeba przyznać, że to oryginalny pomysł, który pomógł mu trafić do młodych Polaków.

Kandydat Razem słynie także z dużego dystansu do siebie. Sam śmieje się z memów o "potężnym Duńczyku" czy "wikingu". O co chodzi? Bez wątpienia chodzi o wzrost polityka, który ma 1,98 cm! Ponadto, Adrian Zandberg urodził się w Aalborg w Danii. Do tego jasne włosy i niebieskie oczy zdecydowanie kojarzą się z północą Europy.

Najwięcej memów pojawia się zazwyczaj po debatach prezydenckich. Internauci korzystają nie tylko z ciętego języka polityka, ale także z jego innych charakterystycznych cech. W naszej galerii zobaczysz najlepsze z nich!

