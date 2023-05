Najnowsza publikacja o Janie Pawle II! Zupełnie inne oblicze. "Mnie osobiście uderza..."

Jan Paweł II w rozmowach z rzecznikiem Watykanu. Wiele szczegółów z życia codziennego

Jan Paweł II blisko współpracował z Hiszpanem Joaquinem Navarro-Vallsem przez 21 lat. Rzecznik Watykanu doskonale poznał Karola Wojtyłę i jego największe sekrety. Polacy pamiętają Navarro-Vallsa przede wszystkim z ostatnich dni życia Jana Pawła II, kiedy rzecznik na bieżąco informował o pogarszającym się stanie zdrowia papieża. Niedawno ukazały się zapiski Joaquina Navarro-Vallsa dotyczące jego rozmów z Karolem Wojtyłą. Autor chciał, żeby ukazały się one po jego śmierci (Hiszpan zmarł w 2017 roku). "Książka oferuje niepublikowane dotąd spojrzenie za kulisy codziennej pracy Stolicy Apostolskiej, ujawnia niektóre z wielkich problemów ludzkości, które tak bardzo zajmowały Ojca Świętego, a przede wszystkim przekazuje wiele szczegółów z jego codziennego życia i sytuacji prywatnych. Szczególnie poruszające są opisy jego okresów letniego odpoczynku, ilustrowane fotografiami wykonanymi przez samego autora, które po raz pierwszy ujrzały światło dzienne" - czytamy na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Jan Paweł II i Joaquin Navarro-Valls. "Łączyła ich więź ojca z synem"

Teraz do publikacji rzecznika Watykanu z czasów pontyfikatu Jana Pawła II odniósł się Alessandro Gisotti, były dyrektor ad interim Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. - Zdawać by się mogło, że wszystko już zostało napisane i powiedziane o Karolu Wojtyle, Janie Pawle II i jego pontyfikacie. Był to długi pontyfikat, który zmienił historię, i na wiele sposobów był już opowiadany, czytany i badany. Jednak ta obszerna, bo 600-stronnicowa książka, jest czymś wyjątkowym, gdyż Navarro-Valls, który był rzecznikiem Jana Pawła II przez ponad 20 lat, opisuje go nam, powiedziałbym, zakulisowo, w sposób do tej pory niespotykany - wskazał Włoch cytowany przez portal Misyjnie.pl. Gisotti szczególną uwagę zwrócił na jeden aspekt książki o Janie Pawle II. - Mnie osobiście uderza sposób, w jaki Navarro-Valls opisuje swój własny ból, swoje własne cierpienie, którego doświadczał towarzysząc z bliska choremu papieżowi aż do ostatnich chwil. Z kart tej książki widać jasno, że łączyła ich więź ojca z synem. To czyni tę książką wyjątkową - podkreślił.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Jana Pawła II i Joaquina Navarro-Vallsa