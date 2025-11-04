Najsztub pyta. Gościem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Oglądaj od 20:00!

Paulina Jaworska
2025-11-04 18:41

Kolejny odcinek programu "Najsztub pyta" we wtorek, 4 listopada, o godzinie 20:00. Gościem Piotra Najsztuba będzie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. To będzie rozmowa o tym, co najważniejsze w Polsce. Nie zabraknie ciekawych tematów, nie tylko o polityce.

Najsztub pyta. Waldemar Żurek

Autor: Paweł Dąbrowski/Marek Kudelski/Super Express

"Najsztub pyta" to nowy propozycja na kanale YouTube "Super Expressu". Gospodarz programu, Piotr Najsztub w każdym odcinku będzie gościł ciekawych rozmówców, którzy reprezentują przeróżne dziedziny. Wśród zaproszonych znajdą się politycy, osoby wpływające na przyszłość kraju, a także autorytety z dziedzin takich jak nauka i prawo, ale nie tylko. Program będzie dostępny na kilku platformach, aby zapewnić szeroki dostęp odbiorcom, w tym na kanale "Super Expressu" na YouTube oraz w wersji audio na Spotify, Apple Podcast, Mediateka.pl. 

 - W programie będę gościł polityków, osoby decydujące o przyszłości naszego kraju, ale również autorytety z różnych dziedzin, takich jak nauka czy prawo. Każdy odcinek rozpoczynać się będzie od krótkiego przeglądu informacji z minionych dni, o które nie będę pytał moich gości, bo – mimo że są to sprawy głośne i szeroko omawiane przez media – uważam, że nie są warte naszej uwagi - mówi sam Piotr Najsztub.

Gościem odcinka we wtorek, 4 listopada, będzie Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.

Piotr Najsztub jest dziennikarzem prasowym, telewizyjnym i radiowym. Był reporterem w „Gazecie Wyborczej”, zastępcą naczelnego dwutygodnika „Viva!”, dyrektorem kreatywnym „Przekroju” i wydawnictwa Edipresse Polska. Prowadził i współprowadził wiele programów telewizyjnych, w tym „Tok Szok” z Jackiem Żakowskim w TVP2 i Polsacie, „Pasażer” w TVP2, „Mała czarna” z Pawłem Królikowskim w TV4, „Najsztub słucha” w TVN Style, „Miło/ść” w Onet.pl i Zoom TV. Był gospodarzem audycji radiowych m.in. w TOK FM i Radiu Wawa.

PIOTR NAJSZTUB