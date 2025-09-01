Najważniejsze jesienne trendy według Kasi Tusk. Nie tylko ubrania

Choć do astronomicznego czy kalendarzowego początku jesieni zostało jeszcze trochę czasu, wiele osób uważa 1 września za symboliczny koniec lata i początek nowej pory roku. Do tej drugiej grupy najwyraźniej zalicza się Kasia Tusk, która właśnie tego dnia postanowiła opisać najważniejsze trendy tej jesieni.

Modowe trendy na jesień wg Kasi Tusk

Jeśli chodzi o ubrania, córka premiera wskazała na prześwitujące, zwiewne ubrania połączone z ciepłymi swetrami. Jako ilustrację pokazała własne zdjęcie w lekko prześwitującej, czarnej spódnicy sparowanej z białym swetrem.

Kolejny trend to melanż czyli tkania lub przędza zrobiona z połączenia nici w różnych kolorach. Takie połączenie daje efekt nieuporządkowanej mieszanki, co jest najlepiej widoczne na przykład na dzierganych swetrach. Najczęściej są to odcienie jasnej i ciemnej szarości lub kontrastujących barw, jak na przykład czerni i bieli.

Inne rady Kasi Tusk

Tym razem jednak Kasia Tusk nie ograniczyła się jedynie do wskazania najbardziej eleganckich rzeczy związanych z modą.

- Rozmowy rodziców z dziećmi o tym, że nie jest fajnie śmiać się z tego, że ktoś wygląda inaczej, nie ma La Bubu czy jest mniej sprawny. Tak na dobre rozpoczęcie roku szkolnego - czytamy na Instagramie.

Wymieniła także "pieczenie domowych ciast, których nie zobaczy Instagram" oraz "Nienarzekanie na pogodę, na którą i tak nie mamy wpływu". Internautom wyjątkowo przypadły do gustu rady blogerki.

"Tak, rozmowy z dziećmi to wielka rzecz, zwłaszcza na ważne tematy"; "Jesień jest super"; "Pięknie ujęte"; "Kupiłam koronkową prześwitującą spódnicę i mam zamiar nosić ją do eleganckich koszul i grubych swetrów jesienią"; "Moja córeczka rozpoczyna pierwszą klasę i właśnie wczoraj rozmawiałam z Nią, nie o nauce, nie o ocenach, tylko o empatii i szacunku do drugiego człowieka" - czytamy w komentarzach.

