Nawrocki zaskoczył! Zadzwonił do programu na żyw: "Dobry wieczór, Karol z Gdańska"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-08-21 22:44

Szef kancelarii Karola Nawrockiego gościł w czwartek,21 sierpnia, w Kanale Zero. Był gościem Roberta Mazurka. Rozmowa toczyła się swoim torem, panowie rozmawiali o polityce, nowych wyzwaniach prezydenta. Był też oczywiście czas na odbieranie telefonów od widzów programu, nagle do studia dodzwonił się "Karol z Gdańska". Był to nie kto inny, jak... prezydent!

Karol Nawrocki

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Paweł Szefernaker, który obecnie jest szefem gabinetu prezydent, przyznał, że w polityce ciężko jest cokolwiek przewidzieć czy ustalić. Jak mówił jeszcze dziewięć miesięcy temu nie był pewny, czy Karol Nawrocki będzie kandydatem PiS a on będzie szefem sztabu. Polityk dodał, że polityka jest niezwykle dynamiczna, tak w Polsce, jak i na świecie. Gdy przyszedł czas na telefony do widzów, prowadzący zadała swojemu gościowi jeszcze jedno pytanie, choć już wiedział, że na linii jest widz.

Polityka SE Google News

Zaskoczenie w Kanale Zero. Nagle zadzwonił telefon: "Dobry wieczór, Karol z Gdańsk"

Pytanie dotyczyło zaplecza kancelarii, a konkretnie tego, czy Szefernakera nie zaskakuje to, iż nie ma wśród osób z kancelarii kogoś z Konfederacji, która poparła Nawrockiego w drugiej turze. - Myślę, że pan prezydent będzie współpracował z różnymi ekspertami, bez względu na to, jakie środowisko polityczne reprezentują - odparł polityk. Po tym komentarzy Mazurek powiedział, że czas na telefon i poprosił dzwoniącego, by ten się przedstawił. Nagle padło wprost: 

- Dobry wieczór, Karol z Gdańska, wykonujący obowiązki wobec państwa polskiego z wielką przyjemnością i zaszczytem w Warszawie. Witam dobry wieczór panie redaktorze i dobry wieczór panie ministrze! - mówił Nawrocki i zażartował, że łatwiej się dodzwonić do studia, niż do ministra. 

- Dzwonię z pozdrowieniami dla pana redaktora i mojego ministra. Powinienem zacząć od słów: szanowni państwo. Z podziwem przysłuchuję się rozmowie - śmiał się prezydent. I wspomniał, że wyliczono mu ileż to razy używał zwrotu "szanowni państwo". Jak przyznał z szacunku do wyborców, którzy przychodzili na spotkania z nim formuła taka była właściwa. Mazurek od razu też zapytał Nawrockiego o... zegarek. 

- To jest zegarek, który podarował mi mój przyjaciel na 40. urodziny, firmy Błonie, polskiej firmy. Ten zegarek, który noszę, jest tej samej firmy. Teraz politycy noszą droższe zegarki z całą pewnością. Jak na mojego kolegę, to bardzo miły, przyjemny i wartościowy prezent, ale w granicach przyzwoitości - wyznał Nawrocki. - Ja pozostaną sobą, zegarek jest bardzo ładny, jest polskiej firmy, dostałem go od przyjaciela, i z przyjemnością go nosze. Jak komuś przeszkadza, że mam zbyt tani zegarek, to musi sobie z tym poradzić. Będę go nosić - zadeklarował. Pod koniec rozmowy Szefernaker przyznał, że faktycznie, nie zauważył, że... prezydent do niego dzwonił. 

Prezydent Nawrocki zajrzał na stare śmieci
41 zdjęć
Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI