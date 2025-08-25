Nawrockiego przyjmą w Waszyngtonie jak królową brytyjską! Zamieszka w niesłychanych luksusach [ZDJĘCIA]

Rozmowy, konferencja i lunch

Prezydent uda się do USA już 2 września. Spotkanie z Donaldem Trumpem zaplanowano na 3 września 2025 roku o godz. 11:00 czasu lokalnego. Po oficjalnym powitaniu obaj przywódcy udadzą się do Gabinetu Owalnego, gdzie odbędą się kluczowe rozmowy. Wizytę uświetni konferencja prasowa oraz lunch – zdradził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz.

Noc przed wizytą Karol Nawrocki spędzi w luksusowym Blair House – jednej z oficjalnych rezydencji prezydenckich, położonej zaledwie 200 metrów od Białego Domu. To właśnie tutaj, podczas remontu Białego Domu, przez kilka lat mieszkał były prezydent USA Harry Truman wraz z rodziną. Blair House gościła najważniejszych światowych przywódców, w tym królową Elżbietę II, premierów Wielkiej Brytanii oraz polskich prezydentów: Wałęsę, Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego, Komorowskiego i Dudę. Nocowali tu również Winston Churchill, Charles de Gaulle i Władimir Putin.

Zaproszenie do Blair House uznawane jest za gest przyjaźni i szacunku ze strony amerykańskich gospodarzy.

Rezydencja zakupiona przez Roosevelta

Blair House, położona naprzeciwko Białego Domu przy Pennsylvania Avenue 165, to oficjalna rezydencja gościnna prezydenta USA, nazywana „najbardziej ekskluzywnym hotelem świata”. Powstała w 1824 r. jako dom lekarza wojskowego, a w latach 40. XX wieku została zakupiona przez rząd na polecenie Franklina D. Roosevelta. Od tego czasu służy jako miejsce zakwaterowania dla zagranicznych przywódców i dygnitarzy.

Kompleks rezydencji składa się z pięciu połączonych budynków, obejmuje 120 pokoi o łącznej powierzchni ponad 60 tys. mkw. – więcej niż sam Biały Dom! Do dyspozycji gości są luksusowe apartamenty, reprezentacyjne sale, prywatna jadalnia, kaplica i biblioteka z ponad 1500 książkami. Tradycją jest pozostawienie wpisu w Księdze Gości oraz książki związanej z krajem odwiedzającego.

