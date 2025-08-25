Nawrockiego przyjmą w Waszyngtonie jak królową brytyjską! Zamieszka w niesłychanych luksusach [ZDJĘCIA]

2025-08-25 5:10

Wielkimi krokami zbliża się wizyta Karola Nawrockiego (42 l.) w Białym Domu. Prezydent spotka się z Donaldem Trumpem (79 l.) 3 września. Współpracownicy głowy państwa zdradzają szczegóły spotkań. Wiadomo już, że Nawrocki zamieszka w jednej z oficjalnych rezydencji prezydenta USA, gdzie wcześniej goszczono m.in. królową Elżbietę (+96 l.).

Rozmowy, konferencja i lunch

Prezydent uda się do USA już 2 września. Spotkanie z Donaldem Trumpem zaplanowano na 3 września 2025 roku o godz. 11:00 czasu lokalnego. Po oficjalnym powitaniu obaj przywódcy udadzą się do Gabinetu Owalnego, gdzie odbędą się kluczowe rozmowy. Wizytę uświetni konferencja prasowa oraz lunch – zdradził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz.

Noc przed wizytą Karol Nawrocki spędzi w luksusowym Blair House – jednej z oficjalnych rezydencji prezydenckich, położonej zaledwie 200 metrów od Białego Domu. To właśnie tutaj, podczas remontu Białego Domu, przez kilka lat mieszkał były prezydent USA Harry Truman wraz z rodziną. Blair House gościła najważniejszych światowych przywódców, w tym królową Elżbietę II, premierów Wielkiej Brytanii oraz polskich prezydentów: Wałęsę, Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego, Komorowskiego i Dudę. Nocowali tu również Winston Churchill, Charles de Gaulle i Władimir Putin.

Zaproszenie do Blair House uznawane jest za gest przyjaźni i szacunku ze strony amerykańskich gospodarzy.

Kraśko od lat śledzi politykę USA. Teraz mówi wprost, co zaszło w Białym Domu. Wspomina o Polsce

Rezydencja zakupiona przez Roosevelta

Blair House, położona naprzeciwko Białego Domu przy Pennsylvania Avenue 165, to oficjalna rezydencja gościnna prezydenta USA, nazywana „najbardziej ekskluzywnym hotelem świata”. Powstała w 1824 r. jako dom lekarza wojskowego, a w latach 40. XX wieku została zakupiona przez rząd na polecenie Franklina D. Roosevelta. Od tego czasu służy jako miejsce zakwaterowania dla zagranicznych przywódców i dygnitarzy.

Kompleks rezydencji składa się z pięciu połączonych budynków, obejmuje 120 pokoi o łącznej powierzchni ponad 60 tys. mkw. – więcej niż sam Biały Dom! Do dyspozycji gości są luksusowe apartamenty, reprezentacyjne sale, prywatna jadalnia, kaplica i biblioteka z ponad 1500 książkami. Tradycją jest pozostawienie wpisu w Księdze Gości oraz książki związanej z krajem odwiedzającego.

