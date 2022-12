Neo-Nówka wzięła się za Szymczyka i wybuch na komendzie. Trafny komentarz?

Kabaret Neo-Nówka zyskał ogromny rozgłos dzięki skeczowi „Wigilia 2022”, w którym pokazują, jak mogą wyglądać święta w wielu polskich domach, gdzie rodzina ma skrajnie różne poglądy polityczne. W krzywym zwierciadle pokazali wyborcę PiS i opozycji oraz wypunktowali wiele afer czy decyzji podjętych przez władzę. Później zaś wielokrotnie komentowali bieżące wydarzenia na Twitterze. Ostatnio postanowili skomentować wydarzenia ze stolicy. Przypomnijmy, że w środę (14 grudnia) na Komendzie Głównej Policji doszło do wybuchu po tym, jak komendanta Jarosław Szymczyk miał przestawić granatnik, który dostał w prezencie. Właśnie do tej sytuacji kabareciarze zrobili przytyk w mediach społecznościowych. - Kiedyś taka wiadomość jak wybuch na Komendzie Głównej Policji wywołałaby sensację. A dziś już na nikim nie robi to wrażenia. Jeb…o, to jeb…o. Po co drążyć – czytamy na twitterowm profilu kabaretu Neo-Nówka. Ta wystarczyło, by w komentarzach zaroiło się od skrajnych opinii. Część osób odnosi się do artystów krytycznie i zarzuca im upolitycznienie, inni zaś chcieliby zobaczyć osobny skecz na temat całej sytuacji. Czy faktycznie się go doczekamy? Czas pokaże.

