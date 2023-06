i Autor: AKPA Monika Olejnik

Szczęka opada

Nie do wiary, co Monika Olejnik robiła w halko-sukience na ulicy! Do tego bez butów

Monika Olejnik jest powszechnie znana nie tylko ze swojego bezkompromisowego podejścia do polityków wszystkich frakcji w „Kropce nad i”, ale także ze swojego zamiłowania do sportu. Dziennikarka postanowiła na własne oczy zobaczyć grę Igi Świątek w Paryżu. Niebywałe, co zrobiła potem…