Nie do wiary, jak Marianna Schreiber zmieniła się przez 3 lata! Porównała zdjęcia

Marianna Schreiber dała się poznać szerszej publiczności, gdy w 2021 roku pojawiła się na castingi do show "Top Model", nadawanym w TVN. Wiele emocji wzbudził fakt, że była żoną polityka PiS Łukasza Schreibera. Jak mówiła, miała wziąć udział w programie bez jego wiedzy. Mimo sporej determinacji i odwagi, odpadła na etapie boot campu.

Nie pozwoliła jednak o sobie zapomnieć. Była coraz bardziej aktywna w mediach społecznościowych, gdzie nie tylko pokazywała zdjęcia, ale także komentowała najważniejsze dla Polaków sprawy. Wkrótce pojawił się pomysł, że założy własną partię "Mam Dość 2023", co ostatecznie nie doszło do skutku.

Marianna Schreiber zdecydowała się także iść na dobrowolne szkolenie do wojska, które relacjonowała w mediach społecznościowych. Mimo początkowych trudności pokochała armię. Najnowszym pomysłem żony polityka był udział we freak fightach, za co spotkała się z wielką falą krytyki, bowiem wcześniej nie wypowiadała się pochlebnie na ich temat.

Jedno trzeba przyznać: Marianna Schreiber nie przestaje zaskakiwać! Co jakiś czas prowokuje internautów swoimi nowymi pomysłami na siebie. Nie stroni także od dodawania zdjęć, na których eksponuje wysportowaną sylwetkę.

Postanowiła przypomnieć wszystkim, jak bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich trzech lat nie tylko jeśli chodzi o charakter czy życie prywatne, ale także o wygląd. Porównała swoje zdjęcie z 2021 roku ze zrobionym w tym roku. Niesamowite, jak się zmieniła!

Na starym zdjęciu widać mocna opaleniznę, mocny makijaż oraz włosy w kolorze jasnego blondu z odrostami. Teraz ma nie tylko inną fryzurę i subtelniejszy kolor włosów, ale także zrezygnowała z opalania i malowania oczu ciemną kredką. Dzięki temu jej rysy wydają się łagodniejsze, a Marianna Schreiber zdaje się młodsza niż w czasach udziału w "Top Model".

Być może to także zasługa operacji plastycznej nosa, którą żoną polityka chwaliła się w sieci. Jako zawodniczka freak fightów dużo ćwiczy i na pewno dba o swoją dietę, co nie tylko zapewnia jej świetną figurę, ale być może pozytywnie wpływa także na jej cerę.

Patrząc na oba zdjęcia obok siebie, trudno uwierzyć, że patrzy się na tę samą kobietę. To świetna inspiracja dla wszystkich, którzy sami chcą coś zmienić w swoim życiu mimo licznych trudności! Marianna Schreiber nie jeden raz pokazała, że się nie poddaje, a wręcz przeciwnie - rozkwita coraz bardziej.

