Nie żyje Jakub Śpiewak. Był założycielem i prezesem fundacji KidProtect.pl

Kubę znałem od lat. Kuba, jako jeden z pierwszych w Polsce działał, na początku lat dwutysięcznych, na rzecz bezpieczeństwa dzieci w sieci. Jasne, później popełnił kilka błędów, ale przyznał się do tego i za to mocno zapłacił. I za tę część życia też bardzo Go szanuję. Kuba, to był fajny, wrażliwy człowiek. Żył swoim życiem, chciał dobrze dla innych, kochał swoje dzieci i psa. Boże, jak trudno coś napisać o człowieku… Kuba, dziękuję za to, co robiłeś dla dzieciaków. Dziękuję za Twoje towarzyszenie mi w mojej ciemnej dziurze. I dziękuję, że byłeś. I przepraszam, że słaby był ze mnie kumpel. Niech u Taty będzie Ci dobrze. Odpocznij, Bracie.