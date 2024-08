Nie żyje posłanka KO. Izabela Katarzyna Mrzygłocka zmarła nad ranem w warszawskim szpitalu

tak go zapamiętała

- Z przykrością informujemy, że w wieku 65 lat odeszła nasza przyjaciółka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, posłanka X kadencji Sejmu, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska i przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci - napisano w mediach społecznościowych Platformy Obywatelskiej z Dolnego Śląska. Pochodząca z Wałbrzycha posłanka KO zmarła w sobotę 10 sierpnia nad ranem, o godz. 5.30 w szpitalu w Warszawie, przekazał wałbrzych24.com.

Nie żyje posłanka KO. Kim była Izabela Katarzyna Mrzygłocka?

Izabela Katarzyna Mrzygłocka miała bardzo długi staż parlamentarny. Była posłanką V, VI, VII, VIII, IX i obecnej X kadencji Sejmu. Posłanka urodziła się w Wałbrzychu w 1959 roku. Z zawodu była ekonomistką. Ukończona Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Organizacja i Zarządzanie - magistrem została w1982 roku. Skończyła także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi, była absolwentką administracji publicznej. W Sejmie zasiadała w kilku komisjach: komisji do spraw petycji, w której była zastępcą przewodniczącego, w komisji etyki poselskiej, komisji polityki społecznej i rodziny, a także w podkomisji stałej do spraw rynku pracy, której była przewodniczącą.

Politycy żegnają partyjną koleżankę. Wzruszające wspomnienia

Partyjną koleżankę od rana żegnają koledzy i koleżanki z KO. Minister Tomasz Siemoniak napisał: - W sobotę rano zmarła nasza posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Wałbrzyszanka, wybitna specjalistka w zakresie prawa pracy, od wielu kadencji osoba, która była jednym z filarów klubu parlamentarnego. Świetna, mądra Rozmówczyni w naszych niezliczonych wspólnych podróżach poselskich i na tradycyjnych kawach u Niej w domu. Szanowana wśród wyborców, szczególnie wśród wałbrzyskiej braci górniczej. Cześć Jej Pamięci!

Zaś europosłanka Jagna Marczułajtis-Walczak dała krótki, ale chwytający za serce wpis: - Na zawsze w sercu i w pamięci 🖤💔Kasiu dziękuję za wszystko ♥️

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska także wspomniała koleżankę: - Bardzo trudno w to uwierzyć. Kasiu, będziesz zawsze w naszych sercach i pamięci 🖤

Na zawsze w sercu i w pamięci 🖤💔Kasiu dziękuję za wszystko ♥️ pic.twitter.com/aGXVgkIkcD— Jagna Marczułajtis-Walczak (@JagnaMarczulajt) August 10, 2024

