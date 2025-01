Niewiarygodne, kto chciał podać małemu Lechowi Kaczyńskiemu szklankę mleka! To znana dziś kobieta

Z Lechem Kaczyńskim nieraz wydawało mi się, że będziemy w stanie coś dobrego zrobić, jednak to "doradztwo" stawało nam na drodze. Wie pani, że sześćdziesiąt parę lat temu chciałam dać mu szklankę mleka? Mieszkałam przy poligonie wojskowym w Łodzi, gdzie kręcono "O dwóch takich, co ukradli księżyc". Matka przychodziła z chłopakami do mojej ciotki po mleko. Pamiętam, jak któregoś dnia biegłam ze szklanką, którą chciałam osobiście podać jednemu z nich, który miał dobre oczy – takiego go zapamiętałam – ale drugi ją ze złością wyrwał. Oddał ją bratu, ale mnie nie pozwolił jej wręczyć - wspomina po latach Anna Maria Wesołowska.