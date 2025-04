Kim jest Magdalena Biejat?

Magdalena Biejat została kandydatką Lewicy w wyborach prezydenckich. Została oficjalnie zarejestrowana przez PKW. Chociaż jest ona w polityce już od kilku lat, to jednak wciąż ciekawi wyborców. Zanim trafiła do wielkiej polityki próbowała swoich sił jako radna Pragi-Północ. Startowała także w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jednak bez powodzenia. Magdalena Biejat obecnie sprawuje mandat senatorki, wcześniej była posłanką, dostała się do Sejmu w wyborach parlamentarnych 2019 roku. 15 grudnia 2024 Rada Krajowa Nowej Lewicy wybrała ją jako kandydatkę na stanowisko prezydenta w wyborach prezydenckich w 2025.

Rodzina Magdaleny Biejat - mąż, dzieci

Magdalena Biejat przez długi czas konsekwentnie ukrywała kulisy swojego życia rodzinnego. Rzadko opowiadała też o ukochanym i dzieciach. - Mam takie podejście, że ani mój mąż, ani tym bardziej moje dzieci nie wybrały kariery politycznej. Wybrałam ją ja. I na pewno wiem, że pokazywanie się z rodziną bardzo ociepla wizerunek polityka. Wiem, że to może pomóc, jak się pokażę z małymi dziećmi, ale uważam, że moje dzieci przede wszystkim mają prawo do prywatności, do normalnego dzieciństwa i to jest moje najważniejsze zadanie - mówiła w 2024 roku.

Jakiś czas temu jednak się otworzyła i pokazała męża w mediach społecznościowych. - Osiemnaście lat razem. Dwoje dzieci. Dwie kariery. Sporo wyzwań. Jeszcze więcej szczęścia. Oto mój mąż! Ma na imię Maciek, jest naukowcem, ale kiedy się poznaliśmy najbardziej mi imponował tym, że zimą jeździ po mieście na rowerze ;) Najlepszy partner i tata. Moje największe wsparcie i towarzysz najbardziej szalonych podróży. Wiem, że razem poradzimy sobie ze wszystkim, co nam rzuci los. Takiej miłości Wam życzę - napisała.

- Mam małe dzieci. Kiedy zaczęłam karierę polityczną w dużej polityce w 2019 r., moja córka miała dwa latka i od samego początku to była praca na dwa etaty. Zawsze bardzo silnie angażowałam się w swoją pracę. W związku z tym od samego początku było to trudne zadanie i gdyby nie mój mąż, który przejął na siebie dużą część obowiązków domowych zajmowania się dziećmi, gdyby nie nasi rodzice i gdyby nie przyjaciele, którzy pomagają w odebraniu dzieci z przedszkola czy szkoły, to pewnie byłoby dużo, dużo trudniej - mówiła w rozmowie z "Faktem".

Wiadomo, że rodzice Biejat to mama Agnieszka Biejat i tata Zbigniew Biejat. Oboje są lekarzami. - Serce po lewej stronie mam po pradziadku, który był społecznikiem. Także dziadkowie, jeden nauczyciel, drugi adwokat, oraz rodzice, którzy są lekarzami, wykonywali i wykonują zawody w służbie innym. Odpowiedzialność za wspólnotę na swoim małym poletku jest rzeczą naturalną w mojej rodzinie - mówiła w "Newsweeku".

