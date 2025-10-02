„Myślę, że to zły pomysł, bo Polska nie będzie Polską. Straci na swoim uroku. Ludzie popadają jak mrówki i będą prosili o kropelkę…”, biadolił mężczyzna. Wielu mieszkańców warszawskiej Pragi przekonuje, że zakaz nie zmieni tradycji i zwyczajów, z których dzielnica słynie od niepamiętnych czasów”. „A co? Mało tu met? Tu zaraz mogę panu pokazać w każdej bramie, gdzie mety były i będą”, przekonywał mężczyzna. „Ja nie piję, to niech wszyscy nie piją. To trucizna! Dosyć już tego picia! Pijany Naród to jest ogłupiony…”, stwierdziła emerytka. „Za dużo patologii. Jest bardzo niebezpiecznie”, dodała kobieta. „Może mniej się będzie ich szlajać pijanych po ulicach”, zgodziła się z nią kolejna mieszkanka Pragi, która popiera nocną prohibicję. „Jestem degustatorem trunków wysokoprocentowych”, chwalił się mężczyzna. Na pytanie, czy popiera nocny zakaz sprzedaży alkoholu, odparł jednak, że dla niego to może być szansa na lepsze życie. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

Nocna PROHIBICJA dzieli Polaków. Polska nie będzie Polską! DOSYĆ tego PICIA! To OGŁUPIA Naród! - Komentery