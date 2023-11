Nowy poseł KO to neopoganin. Niewiarygodne, co robi! Wielu będzie w szoku

Marcin Józefaciuk jeszcze w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi 2023 zwrócił uwagę mediów. Przede wszystkim dlatego, że wcześniej pojawił się w jednym z programów TVN „Nastolatki rządzą… kasą", jako pedagog i nauczyciel wspierał młodych uczestników programu. Józefaciuk zwracał też uwagę tatuażami, których ma sporo. Ostatnio pojawił się wywiad z Józefaciukiem w "Dużym Formacie", w którym polityk zapytany o tatuaże przyznał, że pierwszym, który zrobił był pentagram.

Poseł opowiadał o sobie, pracy nauczyciela, ale nie tylko. Interesującym wątkiem była też sprawa wiary i religii. Okazuje się, że poseł Koalicji Obywatelskiej jest neopoganinem, jak wyjaśnił neopogaństwo to: - Współpraca z naturą, zawierzenie jej sile, próba dostosowania się do niej. Jak dodał w neopogaństwie są: - Bóg i bogini…To są bardziej byty, które możemy prosić o wsparcie, pomoc, z którymi rozmawiamy. Ale też szanujemy inne pomniejsze bóstwa, czy to duchy lasu, czy rzek. Tak więc to jest taka bardzo stara religia, starosłowiańska…

Poseł KO to mistrz konchowania. Co to takiego?

W wywiadzie z posłem KO pojawił też temat tego, że Józefaciuk jest mistrzem konchowania. Co to takiego? - Konchowanie to jest metoda polegająca na tym, że wkłada się do ucha taki jakby komin i w nim spala się pewne rzeczy. W rezultacie osadzają się w uchu olejki eteryczne, a efekt komina powoduje, że wyciągane są różne syfy.

Przy okazji polityk przyznał, że ukończył metafizykę, którą studiował online na amerykańskim uniwersytecie. Do tego ma uprawnienia... pastora: - Tam było dużo psychologii, parapsychologii, nauki o człowieku. I to jest trochę dziwne, ale tak jest w Stanach, że osoba, która kończy taką szkołę, dostaje papiery pastora. Jestem więc też pastorem.

W rozmowie z Onetem polityk rozwinął temat swoich wierzeń i religii: - Jeśli chodzi o moją religię, można być zrzeszonym w grupach zwanych konwentami lub sabatami, ale ja praktykuję indywidualnie. Mocno czerpię z rytuałów dawnych zielarek i wiedźm, tzw. kobiet wiedzących, które kiedyś w każdej ze wsi były traktowane bardzo poważnie. Zresztą to właśnie moja babcia zaszczepiła we mnie umiejętność postrzegania świata nie tylko przez szkiełko i oko.

Po wywiadach, o których zroibło się głośno, poseł Józefaciuk postanowił zabrać głos: - Tak, jestem neopoganinem, mam ustalony system wartości i go przestrzegam 👍 Tak, korzystam z niektórych metod terapii ludowej zawsze jako profilaktyka nigdy leczenie 👍 Tak, kształcę uczniów w duchu otwartości nie ideologii.