Nowy przedmiot w polskich szkołach! Barbara Nowacka oficjalnie ogłasza!

Edukacja obywatelska

Jakiś czas temu Barbara Nowacka poinformowała, że w planach resortu jest wprowadzenie od 1 września 2025 r. nowego przedmiotu pod nazwą edukacja obywatelska. Będzie on nauczany w klasach II szkół ponadpodstawowych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W ocenie szefowej MEN, druga klasa szkoły ponadpodstawowej to właściwy czas na wprowadzenie takiego przedmiotu. - To jest moment, kiedy młodzi ludzie mają już pewną wiedzę, narzędzia i zaczynają się interesować otoczeniem społeczno-politycznym. Chcemy, żeby ten przedmiot był jak najbardziej praktyczny, żeby zawierał elementy, które pozwolą uczniom zobaczyć, jak funkcjonuje samorząd, żeby zawierał elementy debaty oksfordzkiej, elementy kontaktu z ludźmi o innych poglądach - tłumaczyła.

Zaznaczyła przy tym, że potrzebne są "umiejętności debaty, konfrontowania się z osobami o innych poglądach i prowadzenia sporów". - Szkoła jest tym miejscem, w którym dobrze przygotowani nauczyciele i nauczycielki mogą nauczyć młodzież postaw proobywatelskich - dodawała.

Edukacja zdrowotna

Tymczasem w czwartek 11 kwietnia na antenie TVP Info, że wprowadzony zostanie nowy przedmiot szkolny o nazwie "Edukacja zdrowotna". Jak tłumaczyła, dzięki temu uczniowie pozyskają rzetelną i wszechstronną wiedzę o zdrowiu. Nowacka stwierdziła, że "do tej pory ta kwestia była zaniedbana".

Zajęcia zostaną wprowadzone w podstawówkach i szkołach średnich. Jej zdaniem młodym osobom potrzebna jest odporność psychiczna. - Potrzebna jest edukacja dotycząca zdrowia fizycznego, żywienia, wiedzy o seksualności człowieka - dodała. Zwróciła też uwagę na konieczność informowania w szkołach o szczepieniach przeciwko HPV. - Mamy w planach także działania na rzecz szczepień w szkołach. Szczepienie HPV ratuje życie. Rak szyjki macicy zabija kobiety, zabija młode dziewczyny, prowadzi do bezpłodności, a jest chorobą której można uniknąć - podsumowała Nowacka.

W piątek 12 kwietnia potwierdziła swe słowa na konferencji prasowej. - Powołałam zespół, który przygotuje założenia i podstawy programowe do nowego przedmiotu: Edukacja zdrowotna - oznajmiła. - Zespół międzyresortowy wypracuje podstawę programową (...) Musimy zaufać ekspertom i ekspertkom - dodała.

Jak informowała piątkowa "Rzeczpospolita", nowy przedmiot ma "pozwolić także na poruszenie kwestii takich jak seksualność, profilaktyka związana z zdrowiem psychicznym, szacunek dla osób LGBT i ich seksualności. Kształcenie kompetencji zdrowotnych, właściwych postaw u dzieci i młodzieży oraz szacunku dla innych osób przyczyni się do lepszego zarządzania własnym zdrowiem, unikania ryzykownych zachowań w przyszłości i wytworzenia otwartej, pełnej szacunku postawy wobec innych".

