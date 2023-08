Odważne słowa Marianny Schreiber o... sikaniu. Wielu może się oburzyć

Wielkie zmiany na grobie Jerzego Urbana. Padliśmy z wrażenia, gdy zobaczyliśmy, co mu postawili na pomniku w dniu 90. urodzin

Marianna Schreiber bacznie obserwuje niemal wszystko, co dzieje się w Polsce – niezależnie od tego, czy ma związek z polityką, kobiecością, trendami czy sprawami społecznymi. Nie stroni też od wyrażania swoich opinii na każdy temat. Ostatnio założycielka ruchu „Mam Dość 2023” postanowiła odnieść się do postu Mamy Ginekolog.

- Wczoraj Roger był zdziwiony, że łódką kieruje kobieta, spytał mnie, czy kapitanem może być kobieta. Szczerze byłam w szoku! Bo wychowuje moich chłopaków tak, żeby nigdy nie mogliby pomyśleć, że dziewczyna jest „gorsza”. Powiedziałam mu wtedy, że dziewczyna może robić wszystko! Tylko nie sikać siusiakiem – napisała słynna influencerka.

Marianna Schreiber zgodziła się ze słowami Mamy Ginekolog, jednak komentując jej post dodała zdanie, które wiele osób może oburzyć.

- Bardzo trafny wpis „mamy ginekolog”. „Dziewczyna może robić wszystko, tylko nie sikać siusiakiem”. No chyba, że wykona operację, ale biologicznie nie może – stwierdziła żona ministra PiS.

To odważne słowa, które z pewnością mogą wzbudzić wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród osób o konserwatywnych poglądach. Jak widać Marianna Schreiber zawsze mówi to, co myśli i nie ogląda się na innych.

Bardzo trafny wpis „mamy ginekolog”. „Dziewczyna może robić wszystko, tylko nie sikać siusiakiem”. No chyba, że wykona operację, ale biologicznie nie może.#kobietamozewszystko #girlpower pic.twitter.com/GX6TdsIC4d— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) August 4, 2023