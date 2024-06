Ola Kwaśniewska pokazała zdjęcie młodziutkich rodziców! Nie oderwiecie oczu

Szok, to mało powiedziane

Co tam się działo?

Były minister Alvin Gajadhur na rowerach z Krzysztofem Ibiszem. Chodzili do jednej szkoły!

Bardzo wulgarne nagranie z Adamem Michnikiem trafiło do sieci. Wystarczyło jedno pytanie

Ola Kwaśniewska może pochwalić się cudowną relacją ze swoimi rodzicami. Cały czas wspierają i spędzają razem tyle czasu, ile tylko mogą. Choć dziś sama jest dorosła kobietą i mężatką, zawsze może liczyć na wsparcie Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Ci czasem pokazują się nawet na specjalnych live'ach, na których odpowiadają na pytania internautów.

Niedawno Ola Kwaśniewska chwaliła się, co zamierza dać mamie z okazji Dnia Matki. Przygotowała uroczy portret Jolanty Kwaśniewskiej, a do tego dołączyła zestaw kosmetyków. Postanowiła też uczcić jej urodziny, które wypadały 3 czerwca. Choć trudno w to uwierzyć, była pierwsza dama skończyła 69 lat!

Z tej okazji jej córka zamieściła na swoim profilu na Instagramie urocze zdjęcie młodziutkich Jolanty i Aleksandry Kwaśniewskich. Ujęcie w czerni i bieli pokazuje, jak był prezydent obejmuje swoją wybranką siedząc za nią, a ta trzyma go za rękę.

Uwagę zwraca fryzura byłej pierwszej damy. Obecnie od lat stawia na krótką fryzurę z podniesioną do góry grzywką. Na starym zdjęciu zaś widać burzę rozpuszczonych włosów sięgających ramion, a bujna grzywa opada zalotnie na jej twarz. Od fotografii trudno oderwać wzrok! Widać, że w tamtej chwili byli bardzo szczęśliwi.

- Twoja Mama jest wciąż moją ulubioną "Panią Prezydentową". I w końcu mam z Pierwszą Damą selfie! I jest okazja, by to zainstagramować. Sto lat dla Pani Matki - napisała Ola Kwaśniewska.

Pod postem pojawiło się wiele życzeń urodzinowych dla Jolanty Kwaśniewskiej. "Jedyna w swoim rodzaju, szyk, elegancja, moja jedyna Pierwsza Dama. Podziwiam i składam najserdeczniejsze życzenia"; "Nadal tak pięknego uśmiechu i dużo zdrówka Pani Prezytentowo, życzę"; "Jedyna w swoim rodzaju, szyk, elegancja, moja jedyna Pierwsza Dama. Podziwiam i składam najserdeczniejsze życzenia" - czytamy.

W naszej galerii zobaczysz więcej starych zdjęć Jolanty Kwaśniewskiej:

Quiz o Jolancie Kwaśniewskiej. Jak dobrze znasz byłą pierwszą damę? Pytanie 1 z 15 Ile dzieci ma Jolanta Kwaśniewska? Dwoje: córkę i syna Troje: dwie córki i syna Jedną córkę Dalej