Olga Semeniuk w bryczce z biskupem! A cóż tam się dzieje?! [ZOBACZ]

Olga Semeniuk-Patkowska nie próżnuje, ale cały czas działa. W sobotę 1 lipca wiceminister rozwoju i technologii pojechała do gminy Purda (woj. warmińsko-mazurskie), by wziąć udział w XV Warmińskim Kiermasie Tradycji, Dialogu i Zabawy. Impreza bardzo jej się spodobała, bo wrażeniami podzieliła się w sieci, na Facebooku napisała: - Miałam dzisiaj przyjemność wziąć udział w XV WARMIŃSKIM KIERMASIE Tradycji, Dialogu i Zabawy w gminie Purda. Co roku na Trakcie Biskupim w Bałdach odbywa się inscenizacja historyczna powitania nowego biskupa przez stany warmińskie. Tradycja ta zapoczątkowana została przez Stanisława Hazjusza, która kontynuowana była przez ponad 200 lat. W tym roku odsłoniliśmy głaz poświęcony Mikołajowi Kopernikowi. Dziękuję organizatorom za zaproszenie Gmina Purda. Nisko się kłaniam Kobietom Gospodarnym i Wyjątkowym z Warmii i Mazur, które wzięły udział w Wydarzeniu, a szczególnie Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich Nowalijki z Nowej Wsi - napisała Semeniuk-Patkowska. Dorzuciła też kilka zdjęć z wydarzenia. Widać, że dobrze się bawiła, bo na każdy pozuje uśmiechnięta od ucha do ucha, na jednym z nich jedzie nawet bryczką z biskupem. To dopiero musiała być frajda!

