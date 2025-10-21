Oto, czym Tusk zajmował się na chwilę przed posiedzeniem rządu. Zdjęcie trafiło do sieci

Donald Tusk już nieraz pokazywał, że jest dziadkiem na medal. Premier może się pochwalić gromadką wnucząt, ma wszak trzech wnuków i dwie wnuczki. Polityk chętnie spędza czas z dziećmi, gdy tylko może, poświęca na to każdą wolną chwilę. Jednak okazuje się, że nawet w czasie, gdy ma bardzo napięty grafik, potrafi wygospodarować moment na spotkania z najmłodszymi członkami rodzin. Dowód? Szef rządu dosłownie na chwilę przed planowanym na wtorek (21 października) posiedzeniem rządu, wpadł do Łazienek, by pobawić się z wnuczkami, a dokładnie... by pobujać dziewczynki na huśtawce!

Tusk na wagarach! Poszedł do parku przed posiedzeniem rządu

Uroczym zdjęciem z wnuczkami Tusk pochwalił się w sieci: - W Łazienkach tuż przed posiedzeniem rządu na króciutkich wagarach. Na pewno mnie rozumiecie… - napisał zadowolony premier. Widać, że takie "wagary" mu służą, bo uśmiech nie schodził mu z twarzy. Wszak polityk uwielbia odpoczywać na świeżym powietrzu, chociaż będąc z wnuczkami o błogim odpoczywaniu nie ma co marzyć, dzieci mają przecież tyle energii!

Dobrze, że szef rządu mógł wyrwać się do parku, ponieważ przed sobą miał posiedzenie rządu, w czasie którego podjęte miały być bardzo poważne tematy. Jakie? Rząd zajmuje się: przygotowanym w MON projektem o roboczej nazwie „Bezpieczny Bałtyk”, w którym zawarto nowe rozwiązania dotyczące m.in. reakcji na potencjalne ataki na morzu.

W porządku posiedzenia znalazł się także projekt ustawy o ustanowieniu programu modernizacji służb w latach 2026-2029, który zakłada, że na ten cel trafi 13 mld zł, z czego ponad 7 mld zł do policji. Oprócz tego ministrowie zajmują się m.in. projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wdrażającym m.in. unijną dyrektywę NIS2, oraz projektem nowelizacji ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych implementującym rozporządzenie ws. tzw. mechanizmu CBAM.

