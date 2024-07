Oto drugie imię Donalda Tuska. A to ciekawe!

Donald Tusk w grudniu w 2023 został premierem koalicyjnego rządu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy. To jego trzeci rząd, po latach 2007-2014, kiedy stał na czele koalicji Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. O premierze i jego życiorysie napisano już chyba wszystko, ale mało kto wie, jak ma na drugie imię Donald Tusk. Chodzi oczywiście o imię Franciszek. Jak czytamy w Księdze Imion "Franciszek to imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa frank (wolny) i oznacza człowieka wolnego, z plemienia Franków. Pierwszy raz imię to nosił św. Franciszkowi z Asyżu. Jego matka była Francuzką i nazywała syna Francesco co po włosku oznacza Francuzik". W Polsce w 2023 roku imię Franciszek otrzymało 4965 chłopców.

Donald Tusk w październikowych wyborach w 2023 roku otrzymał ponad 538 tysięcy głosów i oczywiście uzyskał mandat posła. 13 grudnia jego rząd został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

