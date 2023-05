Padliśmy z wrażenia! Wiemy, kim jest młodszy mąż Magdaleny Środy. Ale z nich para!

TVN24 nagle przeprasza! Widzowie w szoku. To przejdzie do historii!

Magdalena Środa często komentuje bieżące wydarzenia. Życie prywatne feministki nie jest dobrze znane

Magdalena Środa to jedna z najbardziej znanych polskich feministek. Profesor nieustannie walczy o prawa kobiet, w jej sercu są także osoby LGBT. Nie mogła zatem milczeć po wtopie Krzysztofa Daukszewicza, który w 'Szkle Kontaktowym" na antenie TVN24, pytał "jakiej płci" jest dziś Piotr Jacoń, zapominając, że jest on ojcem... transpłciowej córki. - To niewłaściwe zachowanie. Pytaniem jest jednak, na ile zasady właściwego zachowania obowiązują w programach satyrycznych, czy tam nie można ich traktować nieco luźniej? Ale zasadniczo Daukszewicz zrobił żart motywowany transfobią, żart konserwatywnego pryka - oceniła w rozmowie z "Faktem" Magdalena Środa (66 l.). Feministka często komentuje tego typu zdarzenia. Rzadko natomiast opowiada o swoim życiu prywatnym. Mało kto wie, jak fascynującą osobą jest młodszy od Magdaleny Środy o dwa lata jej mąż. Krzysztof Środa to nie tylko znakomity pisarz...

Kim jest Krzysztof Środa, mąż Magdaleny Środy?

Mąż Magdaleny Środy zawsze był dla wielkim wsparciem dla słynnej profesor. Myli się jednak ten, kto sądzi, że Krzysztof Środa jest tylko mężem swojej żony. Jest zupełnie inaczej. Małżonek feministki to nie tylko świetny pisarz (m.in. laureat Nagrody Literackiej Gdynia 2007 i jeden z nominowanych do Nagrody Literackiej "Nike" w 2020 roku), lecz także tłumacz i historyk filozofii. Małżonkowie mają córkę Agatę. Co ciekawe, sama filozofka przyznała kiedyś, że "Agata od dziecka nie była zbyt blisko matki, tylko tatusia". - Do tej pory mówią tym samym językiem, ostatnio zaproponowałam mężowi, żebyśmy poszli do kina, ale powiedział, że on chodzi na takie filmy, na jakie chodzi Agata, a nie takie, na jakie chodzę ja. Oni wolą o zabijaniu, ja - o miłości - wyznała Magdalena Środa w magazynie "Zwierciadło". Zobacz w naszej galerii zdjęcia Magdaleny Środy i jej męża Krzysztofa Środy.