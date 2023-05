i Autor: Eastnews TVN24

Straszna wtopa

TVN24 nagle przeprasza! Widzowie w szoku. To przejdzie do historii!

TVN24 znalazł się w bardzo kłopotliwej sytuacji. Wszystko przez przykry incydent w sztandarowym programie stacji, czyli "Szkle kontaktowym". Pod koniec programu Tomasz Sianecki i Krzysztof Daukszewicz połączyli się z Piotrem Jaconiem, ojcem transpłciowej dziewczyny i autorem książki "My, trans". Chwilę wcześniej Daukszewicz wypalił: "A jakiej płci on dzisiaj jest?". Teraz TVN24 za całą przykrą sytuację przeprasza. Widzowie są w szoku, to przejdzie do historii.