Paweł Kowal buszuje w kuchni

Okres przedświąteczny jest pełny wyzwań: trzeba kupić prezenty, ubrać choinkę, posprzątać dom… Zadań jest bez liku! Paweł Kowal te obowiązki ma już za sobą. Jednak podczas świątecznej laby nie zamierza się lenić. Wręcz przeciwnie, polityk ma bardzo ambitne plany. - Są już prezenty, jest choinka. Już niedługo będzie chwila spokoju, odpoczynku od polityki. Może dokończę książki, które piszę, bardzo sobie tego życzę – mówi nam uśmiechnięty Paweł Kowal. Zanim jednak poseł PO będzie mógł się poświęcić pisaniu, czeka go jeszcze sporo gotowania. Choć dla niektórych to najtrudniejsza część świątecznych przygotowań, Paweł Kowal nie narzeka, a wręcz przeciwnie! - W kuchni spędzam bardzo dużo czasu, bo to po prostu lubię. I nie tylko od święta – powiedział nam. Co więcej, za każdym razem polityk stara się coś zmienić w wigilijnym menu, aby pozytywnie zaskoczyć swoich bliskich. Czego mogą się spodziewać? - Tym razem zrobiłem kaszę pęczak z grzybami w dawnym stylu. Niebo w gębie! Polecam każdemu! – mówił zadowolony Paweł Kowal i podał nam swój przepis na ten specjał! Jest prosty, a zarazem pyszny. Na pewno się uda nawet kuchennym amatorom.

Kasza z grzybami w dawnym stylu wg Pawła Kowala

Składniki:

350 g kaszy pęczak

10 suszonych prawdziwków

1 cebula

Masło do smażenia

Łyżka masła zwykłego

Oliwa

Pieprz

Sól

Parmezan

Przepis:

Grzyby namoczyć w wodzie. Opłukać kaszę pod bieżącą wodą i ugotować. Lekko posolić wodę, dodać do niej trochę wody z grzybów. W tym samym czasie pokroić i podsmażyć cebulę. Do cebuli dodać posiekane na grube cząstki namoczone suszone grzyby i smażyć jeszcze przez chwilę. Gdy kasza będzie al dente, odcedzić ją i pozostawić jednak odrobinę wody z gotowania. Kaszę pomieszać z podsmażonymi grzybami i cebulą, dodać resztę wody z moczenia grzybów. Następnie podusić jeszcze chwilę na wolnym ogniu, tak, aby odparowała nadmierna ilość płynu. Przyprawić pieprzem, solą, odrobiną masła i oliwą. Można podawać jako dodatek do dań albo w stylu włoskim z parmezanem. Smacznego!

