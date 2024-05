Makabryczne odkrycie w mieszkaniu. Doszło do zabójstwa?! Zatrzymano 44-latka

Armia sprzedaje swoje skarby. Najciekawsze oferty Agencji Mienia Wojskowego

Posiadanie wojskowego pojazdu to marzenie niejednego faceta, a i wiele kobiet z pewnością marzy o takiej "zabawce". Kupno należących do armii maszyn jest możliwe, ponieważ Agencja Mienia Wojskowego cyklicznie organizuje sprzedaż sprzętu należącego do żołnierzy. Oczywiście chodzi o modele, które wyszły już z użytku i nie są obecnie potrzebne wojsku. Jasnym jest również, że nie można nabywać sprzętu stanowiącego potencjalne niebezpieczeństwo dla innych ludzi.

Stronę internetową Agencji Mienia Wojskowego warto śledzić na bieżąco, ponieważ co rusz pojawiają się tam prawdziwe skarby. Chętni muszą być jednak przygotowani na spory wydatek, ponieważ nawet kilkudziesięcioletnie pojazdy wciąż są cenne i wojsko bynajmniej nie rozdaje ich za darmo. W galerii poniżej znajdziecie najciekawsze oferty Agencji Mienia Wojskowego.

Sonda Czy jesteś za przywróceniem zasadniczej służby wojskowej? Tak Nie Nie mam zdania