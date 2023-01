Piękna dziennikarka TVN kusi biustem! Robi się gorąco od samego patrzenia

Jedni uwielbiają zimową atmosferę i z przyjemnością spędzą najchłodniejsze miesiące w roku w górach, innym zaś zawsze jest mało słońca. Do tej drugiej grupy najwyraźniej zalicza się Anna Jędrzejowska, która postanowiła nie zwlekać i już teraz wybrać się na urlop. Nie zdradziła, gdzie wypoczywa, a dała jedynie tajemniczą wskazówkę, dodając hashtag „ciepłe kraje” na Instagramie. Faktycznie, na zdjęciu, które dodała dziennikarka, widać błękitne morze i promienie słońca. Od samego patrzenia na tę wakacyjną scenerię może się zrobić gorąco! Wielu na pewno tęskni za taką ciepłą pogodą. Sama zainteresowana zaś pokazała się w zmysłowym bikini i zwiewnej chuście, które pięknie wyeksponowało jej biust. Do tego dobrała duże okulary przeciwsłoneczne i delikatną złotą biżuterię. Trzeba przyznać, że Anna Jędrzejewska prezentuje się wspaniale, a drobne piegi na dekolcie, twarzy i ramionach dodają jej dziewczęcego uroku. W komentarzu od razu zaroiło się od emotek serduszek i ognia! „Piękna”, „Super”, „Pięknie wyglądasz!” czy „Bosko” – czytamy w sekcji komentarzy. To wspaniały początek nowego roku!