Piękny gest Agaty Dudy! Prezydent pęka z dumy...

Świąteczne spotkania z Kombatantami to coroczna tradycja prezydenckiej małżonki, która, odwiedza ich z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy. Uczestniczy także w ważnych dla podopiecznych rocznicach, urodzinach czy świętach. Widać, jak dłoni, że seniorzy bardzo swobodnie czują się w obecności Pierwszej Damy!

Agata Duda utrzymuje z nimi kontakt od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. To wtedy właśnie została wolontariuszką akcji pomocowej. Przez lata jej spotkań i różnych aktywności zakresie wsparcia Kombatantów, między podopiecznymi a małżonką Prezydenta, wytworzyła się już wyjątkowa więź, która – jak przyznają sami Kombatanci – „wniosła do ich życia dodatkową radość i poczucie przynależności”.

Również tym razem małżonka prezydenta pokazała wielkie serce i życzliwość w stosunku do tych bohaterów, którzy niegdyś bronili Warszawy przed wrogiem, ryzykując to, co mieli najcenniejsze – czyli swoje życie. Wyraziła dla nich swoje wparcie poprzez szczerą rozmowę o ich doświadczeniach życiowych, ale nie zabrakło również wzruszających uścisków! Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzyła im: spokoju, zdrowia, a także pogody ducha.

Fundacja „Nie Zapomnij O Nas”, na co dzień wspiera Kombatantów, przy jednoczesnej promocji wiedzy historycznej i postaw patriotycznych. Tworzy ją grupa społeczników i wolontariuszy.

