Napadli na Pawła Kukiza! "Bili kijem baseballowym". To się wydarzyło w 1997 roku

Paweł Kukiz dziś jest posłem, kiedyś szalały za nim tłumy na koncertach

Paweł Kukiz przed laty był muzykiem, bardzo znanym i lubianym. Brylował na festiwalach, jego przeboje znał każdy Polak. Kukiz był liderem grupy Piersi, z którą wylansował szereg hitów. Jednak w 2014 roku odmienił swoje życie i wszedł do polityki. W wyborach samorządowych wystartował z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców i został wybrany na radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zaś już w następnym roku, 2015 zapowiedział udział w wyborach prezydenckich. Tak też zrobił i zajął trzecie miejsce (na 11 startujących kandydatów). Ten rewelacyjny wynik dał Kukizowi energię do dalszego działania, bo już jesienią tego samego roku Kukiz stworzył ruch Kukiz’15 i zdobył mandat posła. W Sejmie został przewodniczącym klubu poselskiego Kukiz’15. Paweł Kukiz jest posłem do tej pory, bo w 2019 roku także startował do Sejmu. Aktualnie jest członkiem koła poselskiego Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia.

Przerażająca historia pobicia Pawła Kukiza! To się wydarzyło w 1997 roku

W ramach cyklu "O tym się pisało, o tym się czytało" portal Plejada przypomniał historię Kukiza z 1997 roku, gdy muzyk został napadnięty i pobity! Rozpisywała się o tym ówczesna prasa kolorowa. Do napaści doszło, gdy Kukiz szedł ulicą w Warszawie. To wtedy został zaczepiony obok pubu przez grupkę chuliganów. Kukiz został uderzony w tył głowy! - Muzyk ledwo uszedł z życiem. Pierwszy cios otrzymał w tył głowy. Stracił równowagę — zachwiał się i upadł. Gdy leżał, dołączyli pozostali bandyci i zaczęli go kopać. Napastnicy byli wyjątkowo bezwzględni. Bili kijem baseballowym. Paweł nie krzyczał, nie wzywał pomocy. Próbował podnieść się i uciec. Zdawał sobie sprawę, że jakakolwiek obrona może jedynie jeszcze bardziej rozjuszyć chuliganów - cytuje Plejada fragment artykułu z 1997 roku, który został opublikowany w magazynie "Halo". Jak relacjonowano wówczas, muzykowi założono kilka szwów i opatrzono rany.

NIŻEJ ZOBACZYCIE NA ZDJĘCIACH, JAK PRZEZ TE LATA ZMIENIŁ SIĘ PAWEŁ KUKIZ:

Politycy od Kuchni - Paweł Kukiz