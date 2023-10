Pogrzeb żony Jerzego Urbana. Małgorzata Daniszewska nie zostanie pochowana z mężem!

Małgorzata Daniszewska była trzecią żoną Jerzego Urbana. Zmarła w wieku 68 lat równo rok po śmierci męża. Daniszewska prze wiele lat prowadziła z mężem biznes związany z wydawaniem kontrowersyjnego tygodnika "NIE", a po śmierci Urbana objęła jego udziały w spółce URMA, która wydawała gazetę. Małgorzata Daniszewska była też redaktor naczelną miesięcznika "Zły", a także wydawcą i redaktorką naczelną czasopisma "Art & Business".

Pogrzeb Małgorzaty Daniszewskiej, żony Jerzego Urbana

Wiadomo już, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Małgorzaty Daniszewskiej. Redakcja tygodnika "NIE" powiadomiła o dacie pogrzebu. Pogrzeb Małgorzaty Daniszewskiej odbędzie się w najbliższy piątek, 13 października w Warszawie. Jak podano w nekrologu, ostatnie pożegnanie Daniszewskiej rozpocznie się o godz. 13:00 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, zaś po nim prochy zmarłej zostaną odprowadzone na Stare Powązki (brama IV) o godz. 14:30. To oznacza, że Daniszewska nie zostanie pochowana wraz z mężem. Jerzy Urban został pochowany w grobie swoich rodziców na Powązkach Wojskowych.

- W pierwszą rocznicę śmierci Jerzego Urbana zmarła Gosia Daniszewska, żona Urbana, właścicielka i wydawczyni tygodnika "Nie". W redakcji nazywana przez analogię do Urbana-Tatusia — Mamusią. Byli niezwykłą parą i niezwykle się kochali. Razem tworzyli i redagowali tygodnik - napisał naczelny tygodnika "NIE", Waldemar Kuchanny.

Małgorzata Daniszewska i Jerzy Urban byli razem ponad 30 lat. Poznali się, gdy Jerzy Urban był w poprzednim związku. Przed ślubem z nią spisał szokująco brzmiącą "deklarację intencji i motywów”. Oto jej treść: „Kocham Cię za to, że najcudowniej na świecie dajesz d***y, jeśli już dajesz, że jesteś piękna, mądra i błyskotliwa, i naturalna, i masz ciało urzekające w dotyku i patrzeniu […] i za to, że się przy tym wszystkim Ciebie nie boję, jestem przy Tobie rozluźniony i mogę być szczery i prosty, nie muszę niczego grać, a tylko rzadko coś zagrywać i mam poczucie bezpieczeństwa, spokoju i szczęścia. […] To jest ten kapitał, który ja wnoszę w nasze życie, które stopniowo stawało się i staje coraz bardziej wspólne. I jeszcze wnoszę to, że chyba już zaczynam kochać Twoją córkę, co mnie dziwi, a lubię ją bardzo i bardzo mi zależy na tym, żeby jej było dobrze”.

