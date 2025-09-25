„To wszystko to jest taka mafia dobra …”, wypalił mężczyzna, którego nasz reporter zapytał o powody spadku zaufania do Kościoła katolickiego. „Po pierwsze przez pedofilię, jaka jest”, odpowiedziała kobieta. „Oni są od tego, żeby głosić wiarę, a nie wpiep***ć się do polityki”, dodała kolejna. „Jak chce się szczuć na Kościół, to się zawsze kijek znajdzie”, przekonywała klientka bazaru Szembeka w Warszawie. „Nie ufam Kościołowi, ale bardziej chodzi mi o samego Boga, jestem ateistą po prostu”, przekonywał młody chłopak. „Pan idzie do kościoła pomodlić się!”, krzyczała emerytka, która podsłuchała temat rozmowy. „No ja akurat w bajki już dawno przestałam wierzyć, więc do kościoła nie chodzę”, odpowiedziała kobieta. „Jak się kocha Boga, to się i Kościół kocha”, skwitowała emerytka, która handluje przed bazarem kwiatami. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!
Polacy już nie UFAJĄ Kościołowi? To jest MAFIA! SZCZUJĄ na KOŚCIÓŁ! To robota DIABŁA!
2025-09-25 18:10
To badanie powinno dać dużo do myślenia kościelnym hierarchom! Ponad 47 proc. Polaków już nie ufa Kościołowi – wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Polskiej Agencji Prasowej. Zaufanie zadeklarowało jedynie 35 proc. W ostatniej dekadzie nastroje zmieniły się diametralnie. Jeszcze w 2016 roku Kościołowi ufało 58 proc. Polaków ! Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na ulice Warszawy i pytał, dlaczego Polacy stracili zaufanie do Kościoła.
Polacy już nie UFAJĄ Kościołowi. To jest MAFIA! Oni SZCZUJĄ na KOŚCIÓŁ! To robota DIABŁA! - Komentery