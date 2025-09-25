Polacy już nie UFAJĄ Kościołowi? To jest MAFIA! SZCZUJĄ na KOŚCIÓŁ! To robota DIABŁA!

To badanie powinno dać dużo do myślenia kościelnym hierarchom! Ponad 47 proc. Polaków już nie ufa Kościołowi – wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Polskiej Agencji Prasowej. Zaufanie zadeklarowało jedynie 35 proc. W ostatniej dekadzie nastroje zmieniły się diametralnie. Jeszcze w 2016 roku Kościołowi ufało 58 proc. Polaków ! Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na ulice Warszawy i pytał, dlaczego Polacy stracili zaufanie do Kościoła.

