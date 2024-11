Polacy już wybrali nowego PREZEDENTA! Tylko uczciwy KATOLIK z PiS-u! To wszystko PAPARUCHY! - Komentery

„Kto powinien zostać prezydentem?”, dopytywał Adam Feder na jednym z warszawskich bazarów. „Rafał, Rafał!”, „Sikorski, Sikorski!”, przekrzykiwali się Polacy. „Tuska do władzy, Tuska!”, wykrzykiwał jeden z handlarzy i wymachiwał kaloszami, po chwili jednak stwierdził, że żartował i wskazał, że jego faworytem jest Marek Jakubiak. „To wszystko są paparuchy!”, stwierdził krótko młody mężczyzna, a miał na myśli oficjalnych kandydatów oraz "kandydatów na kandydatów". „Prezydentem powinien być taki, który kocha Polskę!”, stwierdziła emerytka. Na sugestię, że Rafał Trzaskowski mówi, że kocha Polskę, odpowiedziała cierpko: ’ A pies go … z takim kochaniem…”. „Czarnek dobry patriota!”, przekonywał emeryt. „Taki mądralińskiej babci wnuczek!”, dodał kolejny. „Mentzen! Jeżeli zostanie Prezydentem, to zrobi strategiczną rezerwę bitcoinów w Polsce”, argumentował młody chłopak. „Zrobi porządek z tymi z PiS-u i z PO”, wtórował mu kolejny. „Cudowny człowiek, uczciwy katolik i z PiS-u!”, tak emerytka zachwalała Tobiasza Bocheńskiego, który wciąż walczy o poparcie Jarosława Kaczyńskiego w wyścigu o fotel Prezydenta. „Panie... w Polsce Prezydent to i tak jest tylko długopis. Był, jest i będzie…”, gorzko skwitował całą tę dyskusję mężczyzna, który handluje wokół bazaru Szembeka w Warszawie drobnym asortymentem. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

Tylko uczciwy KATOLIK z PiS-u! To wszystko PAPARUCHY! Polacy wybrali PREZEDENTA! - Komentery