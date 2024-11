Polacy nie wiedzą kto to KAROL NAWROCKI! Wygląda jak TRZASKOWSKI! Kaczyński wyciągnął go z KAPELUSZA!

Ważny apel Jolanty Kwaśniewskiej do wszystkich Polaków. Trzeba go usłyszeć

„Panie, ja go nie chcę znać!", stwierdził mężczyzna, patrząc na portret Karola Nawrockiego i z niesmakiem odwrócił wzrok. „A kto to jest?", dopytywał Adam Feder. „Jak to kto? Trzaskowski!", odparł mężczyzna. Inni bywalcy bazaru w podwarszawskim Sulejówku też mieli spory problem z rozpoznaniem polityka. „Na tle flagi... jakiś poseł, albo radny, albo minister…", zastanawiał się mężczyzna. „Nowak? Nie?", zgadywała kobieta. „Karol! Karol Nowacki!", stwierdziła emerytka i zadeklarowała, że będzie na niego głosować. „Karol… jak on… Karol… Dla mnie pasuje!", przekonywała kolejna kobieta. „On jest bezpartyjny, z PiS-u jego dają", dodała kolejna. Byli i tacy, którzy precyzyjnie wymieniali imię i nazwisko kandydata, ale byli w mniejszości. „Kojarzę tego Bubka. Wyciągnięty spod kapelusza Kaczyńskiemu… ", kręcił nosem mężczyzna i zadeklarował, że on, jako „ultrakonserwatywny Polak", głosuje tylko na Grzegorza Brauna.