Polacy są PRZERAŻENI. "Ja się BOJĘ! To ja mam pracować na IMIGRANTÓW?!"

Szok, to mało powiedziane

”Żadnych cudzoziemców! Polska jest dla Polski!”, wypaliła emerytka, którą nasz reporter spotkał na przystanku autobusowym. „Twardy elektorat PiS. A PiS tylko nakręca lęki wśród ludzi!”, skwitowała kobieta, która przysłuchiwała się rozmowie. Jednak wielu Polaków domaga się od rządu twardych, konkretnych działań, które zatrzymają napływ imigrantów. „Jestem kobietą, sama nie jestem w stanie przeciwstawić się mężczyźnie, więc nie ma nic w tym dziwnego, że się boję”, przekonywała młoda dziewczyna. Ogromne emocje śród Polaków budzi dyrektywa azylowa, która nakłada na kraje Unii Europejskiej obowiązek stworzenia przybyszom porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach członkowskich.„Ja mam na nich pracować, żeby oni mieli lepiej niż emeryci w Polsce? Bo oni mają mieć takie warunki socjalne jak w Niemczech?”, emocjonował się mężczyzna. „To jest koszmar, ludzie pracują po 40 lat i nie mają takiej emerytury, jak oni teraz dostaną”, żaliła się emerytka. „My będziemy mieli mniej, ale im trzeba dać…”, mówił emeryt, który uważa, że trzeba pomóc ludziom, szukającym schronienia w Polsce. „Polacy nie mogą dostać, a przyjedzie taki imigrant i wszystko dostanie. Mnie to wk...a za przeproszeniem”, stwierdził młody mężczyzna. Polski rząd zapewnia, że będzie chciał renegocjować kontrowersyjną dyrektywę. Jednak wielu Polaków winą za kryzys migracyjny obarcza poprzedni rząd. Przekonują, że politycy PiS próbują zbić kapitał polityczny na sianiu paniki. „Jak PiS wydawał wizy, to niech PiS ich teraz żywi”, skwitowała emerytka. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!